Jesenice izbirajo tekmeca, tudi Olimpija začenja doma

Ljubljana

Drugi del AHL Izidi 10. kola – SŽ Olimpija : Asiago 3:1 (1:0, 0:1, 2:0; M. Čepon; N. Brus, Simšič; 400 gledalcev), Brunico : SIJ Acroni Jesenice 3:4 (1:0, 2:3, 0:1; P. Rajsar 2, Grahut, J. Sodja; 500), Ritten : Cortina 4:3 (2:1, 1:1, 0:1 – 1:0).

Vrstni red: Brunico, Cortina po 19, SIJ Acroni Jesenice 17, SŽ Olimpija, Ritten po 16, Asiago 13.

Jaka Sodja zadel za 3. mesto

- Že dolgo ni bilo tako napetega hokejskega večera, kot je bil v zadnjem kolu skupinskega dela alpske lige, po katerem so bili med izbrano šesterico prav posebej nasmejani na Jesenicah. Železarji so namreč z zmago pri vodilnem Brunicu skočili na 3. mesto in si priigrali današnjo izbiro tekmeca za končnico. A na koncu so bili zadovoljni tudi v ljubljanskem taboru, saj so si z zmago proti Asiagu priborili 4. mesto in tako sobotni začetek končnice doma.Vprašanj o udeležencih letošnje končnice v alpski hokejski ligi pred sinočnjim zadnjim kolom skupinskega dela ni bilo več, ugibanja so spremljevalci namenjali le končnemu vrstnemu redu in tako izhodiščem posameznih moštev za končnico.Branilci lanske lovorike iz Tivolija so v ligo izbrane šesterice najboljših vstopili v vlogi favoritov, nakar so začeli nizati spodrsljaje, po zadnjem porazu na derbiju v Podmežakli pa so jih veliki gorenjski tekmeci prehiteli na lestvici in si tako prvič v tem delu sezone priborili mesto s pomembnim začetkom na domačem ledu v končnici. In nato sinoči slednji niso dovolili novega zasuka ...Zmaji so na tivolskem ledu štartali v tekmo krepko oslabljeni, po poškodbi reprezentanta Gala Korena so imeli na voljo le še tri peterke. Toda vnovič so si podobno kot dva večera prej na Jesenicah privoščili preveč nediscipline v igri, se zato šest minut branili z igralcem manj na ledu, a takrat zdržali brez prejetega gola. Ko pa so si nato sami priigrali vodstvo, se je med najzvestejše privržence vrnil optimizem. Obenem pa so sledili tudi izidu iz Brunica, kjer se je dogajalo marsikaj.Ljubljanske načrte so nato pokvarili gostje iz Asiaga z golom za izenačenje, a zeleno-beli navzlic težavam v zadnjih tednih niso popuščali, si z garaškim pristopom priigrali nekaj lepih akcij in se ob koncu veselili zaslužene zmage.Jeseničani pa so se na krilih ponedeljkovega uspeha v derbiju ambiciozno lotili gostovanja v Brunicu pri vodilnem moštvu, proti kateremu pa so bili v igri pogosto bolj konkurenčni kot z nekaterimi drugimi iz zahodne soseščine. Zablesteli so zlasti z napadalnim pristopom v drugem delu, takrat sprva zasukali izidi od 0:1 do vodstva s 3:1, pozneje pa vendarle prejeli dva gola.Odprt boj za zmago se je začel znova, železarji pa so z golom Jake Sodje v trenutkih številčne premoči ugnali dotlej vodilno moštvo in si glede na mučno jesen priigrali sanjsko izhodišče: 3. mesto in danes možnost izbire tekmeca v četrtfinalu.