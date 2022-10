Jesenice niz zmag podaljšale na pet

Hokejisti Acroni Jesenic nadaljujejo uspešno serijo v alpski ligi. Na svoji sedmi tekmi so še šestič zmagali, tokrat so bili s 3:1 boljši od druge ekipe celovškega KAC. To je bila še peta zaporedna zmaga čete Gabra Glaviča, s katero trdno držijo drugo mesto v ligi.

Tekma proti KAC-u se za Jeseničane ni dobro začela. Gosti so prek enega od štirih Slovencev v ekipi, Luca Slivnika, povedli, dobili prvo tretjino, toda v nadaljevanju so zadeve prišle na svoje mesto. Jeseničani so bili že v prvi tretjini boljši tekmec, svojo premoč pa so kronali v drugi tretjini, ko je Gašper Seršen izid izenačil, Žan Jezovšek, podajalec pri prvem golu, pa svojo ekipo povedel v vodstvo. Po dveh tretjinah je bilo razmerje v strelih v okvir vrat 24:11 v korist gostiteljev.

V zadnji tretjini pa so pritisnili gostje, a jim gola ni uspelo doseči, še več, Jezovšek je s svojim drugim golom na tekmi potrdil zmago jeseniškega moštva.

Naslednja tekma Jeseničane čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Steel Wings Linzu.