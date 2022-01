Jesenice odlično vstopile v drugi del

Pri jeseniškem hokejskem klubu so hitro morali pozabiti podrobnosti torkovega poraza z 0:3 proti Olimpiji na uvodni tekmi domačega polfinala, na kateri bi glede na prikazano lahko dosegli precej ugodnejši izid, saj so nocoj že vstopili v drugi del sezone v alpski ligi.

Svojo nalogo so železarji na gostovanju v Canazeiu opravili brezhibno in domačo Fasso ugnali s 6:2 (0:1, 2:2, 4:0; Svetina 2, Viikilä, Brus, Jenko, Ulamec). Zanimivo, da so gostitelji dvakrat na tej tekmi vodili, predvsem v zadnjem delu pa so bili nato Jeseničani za razred boljši. Skupno razmerje v strelih je bilo 50:28 za slovenske prvake.

Že v soboto čaka Jeseničane v domači Podmežakli derbi alpske lige proti Asiagu.