Jesenice oživele ravno v pričakovanju derbija

Andrej Hebar in Aleš Mušič sta otroka ljubljanske hokejske šole, toda prvi je zdaj adut jeseniškega moštva. FOTO: Roman Šipić/Delo

derbiji so bili doslej v tej sezoni AHL, dvakrat so zmagali zmaji, enkrat pa železarji



Govorice že ponujajo Jana

Gregorja Polončiča odlikuje dober občutek za hokej, vendar na Olimpijini klopi ni brez skrbi. FOTO: Leon Vidic/Delo

- Ponedeljek običajno ni dan odmevnih športnih dogodkov, toda v Zgornjesavski dolini bo danes drugače. Izjemoma bo že prvi dan v tednu napočil čas za derbi izjemno dolge tradicije pri nas – hokejski med Jesenicami in Olimpijo, tokrat za točke v predzadnjem kolu drugega dela AHL.Tekma se bo v Podmežakli začela ob 20. uri tako kot tudi drugi dve (Asiago – Ritten, Cortina – Brunico), saj v zadnjih dveh kolih tega drugega dela vsi igrajo hkrati, da bi se kar najmanj ukvarjali s preračunavanjem. Toda ne glede na delovni dan in povrh eno uro poznejši začetek tekme, kot so ga na Jesenicah vajeni, gre pričakovati na tribunah spodoben živžav. Morda celo z najboljšim obiskom doslej v sezoni, saj je temperaturo dvignila odlična sobotna predstava železarjev z Asiagom (4:1). Ti so osvojili točke drugič zapored, prvič zdaj v tem drugem delu na domačem ledu.Na hokejskih Jesenicah je korak navzgor opazen že od vrnitve h klubu Marcela Rodmana, zdaj športnega direktorja, privržence – na sobotni večer se jih je v Podmežakli zbralo okrog tisoč –, sta tokrat navdušili tako psihološka trdnost moštva kot tudi prav spodbudna ustvarjalnost. Igra je ohranjala rep in glavo, sledile so si smiselne akcije.strelec vodilnega gola gostiteljev, je ob tem poudaril: »Dosegli smo štiri gole, kar je izjemno za našo samozavest pred tekmo z Olimpijo. Prestiž derbija vedno prinaša kurjo polt, obenem pa gre tudi za pomembne točke. Imenitno bi bilo, ko bi v končnici štartali na domačem ledu.«Zadnje besede so bile še pred enim tednom za gorenjski tabor bolj kot ne pobožna želja, toda tekmi v Rittnu in ta domača z Asiagom sta s šestimi točkami in skupaj le enim prejetim golom odprli dveri optimizmu. Moštvo deluje bolj čvrsto in urejeno kot pred zadnjim gostovanjem zmajev na Gorenjskem. V predprazničnih decembrskih dneh so se ti takrat veselili zmage kar s 7:0!Po tesnem Olimpijinem porazu v Cortini d'Ampezzo (1:2), kjer zaradi ukrepov proti nevarnosti koronavirusa ni bilo gledalcev, še ne gre zganjati preplaha, češ da zeleno-bela igra ni več na konkurenčni ravni za vrh, res pa je, da so nekatera moštva – med njimi prav posebej jeseniško – izboljšala svojo podobo, tako da zmaji ne delujejo več tako prepričljivo, kot so ob nizu zmag v uvodnem delu sezone.Vendar pa bodo v želji po ubranitvi lovorike najboljšega moštva AHL morali izboljšati učinkovitost, predvsem v trenutkih številčne premoči na ledu. Tokrat so imeli v Italiji šestkrat igralca več, pa takrat niso dosegli niti enega gola! Govorice po tivolskih hodnikih in različnih spletnih klepetalnicah že ponujajo možnost zamenjave trenerjain namesto njega najpogosteje omenjajo nekdanjega selektorja, toda poznavalcem bi se takšna poteza zdela vse prej kot smiselna, saj je Polončičev občutek tako za hokej kot vodenje moštva na visoki ravni ter je tako doslej zmajem ponudil precej več pozitivnih lastnosti kot pa slabosti.