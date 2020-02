Jesenice: tretji poraz zapored

Jesenice - Potem ko so železarji zelo uspešno štartali v drugi del sezone alpske hokejske lige z zmago na slovenskem derbiju v Ljubljani, so sinoči tretjič zapored izgubili. Tokrat doma proti moštvu iz Rittna. Sicer pa to ni bil slovenski hokejski večer: praznih rok in prav tako brez doseženega gola je ostala tudi Olimpija na gostovanju v Brunicu.



Blizu tisoč gledalcev je v Podmežakli upalo na prekinitev niza spodrsljajev in tako tudi na prvo zmago na domačem ledu v tem drugem delu, v katerem je sicer vseh pet tekmecev po izbiri kakovostnih in izkušenih hokejistov pred Jeseničani. Toda slednji so s sijajno serijo zmag v zadnjih tednih rednega dela še pravočasno ujeli vlak izbrane šesterice, ki si je že zagotovila nastop v končnici tekmovanja.



In navzlic novemu porazu se Jeseničani sinoči še zdaleč niso osramotili. Sprožili so več strelov kot hokejisti iz južnotirolskega dela Italije, pomanjkanje izkušenj in dodane vrednosti pa je botrovalo njihovi neučinkovitosti v trenutkih številčne premoči. Povrh bo moštvo vsaj še en mesec brez vratarja Antoina Bonvalota. Ta Francoz ob uvodnih predstavah dobrih hokejskih poznavalcev v hokejski Podmežakli še ni prepričal o svoji kakovosti, pozneje pa se je prelevil v enega udarnih adutov moštva. Zdaj ga je zamenjal domači up Urban Avsenik, se sinoči predstavil v zelo solidni luči, poraza pa ob dveh prejetih golih ni mogel preprečiti.



Za akterje v AHL očitno ni daljšega počitka. Tekme si v tem drugem delu sledijo v silovitem ritmu, med dvema preizkušnjama je le dan za oddih. Tako bodo Jeseničani nove točke doma lovili jutri (18) s Cortino, pred Ljubljančani pa je gostovanje v okolici Bolzana pri sinočnjih zmagovalcih v Podmežakli.