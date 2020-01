Jesenice: tri zmage za končnico

Jesenice



Kot pred enim letom

1



točka zdaj loči Jeseničane od 6. mesta, ki že zagotavlja nastop v končnici alpske lige

- Ko se je nazadnje hokejska Podmežakla veselila svojega praznika, se ji je ta pozneje sfižil. Veliki derbi z Olimpijo v že tako mračnem in deževnem decembrskem vikendu v Zgornjesavski dolini je razočaral domače občinstvo, izid 0:7 je zabolel huje od marsikaterega udarca. Toda nato je sledil zasuk: jeseniški hokejisti so nizali zmage, pred današnjo tekmo z Lustenauom (Podmežakla, 18.00) so zelo blizu končnice.Do konca rednega dela, 1. februarja, so pred večino moštev le še po tri tekme. Izhodišče železarjev po zelo pomembnih dveh točkah za četrtkovo zmago po kazenskih strelih v Asiaguje spodbudno, sanjskemu 6. mestu, ki zagotavlja nastop med izbrano druščino v končnici, so se približali le na točko. In ta čas je šestouvrščeni prav Lustenau, drevišnji tekmec Gorenjcev na jeseniškem ledu.»Seveda sta bili točki v Asiagu pomembni iz zornega kota našega napredovanja na lestvici, a obenem takšen uspeh zame šteje tudi zaradi samozavesti. Nisem dvomil o sposobnostih našega moštva, a že od začetka sezone sem opozarjal, da ta mlada in krepko prenovljena ekipa za vzpon potrebuje svoj čas,« je po četrtkovem uspehu poudaril jeseniški trenerv luči današnje tekme pa takoj dodal: »Najbolj pomembno bo zdaj ohranjati zbranost. Moštvo se nikakor ne sme obremenjevati z mesti na lestvici in preračunavanjem možnosti za končnico. Pred nami je nova zahtevna tekma, ni prehitevanja.«Na Jesenicah se sicer rednim spremljevalcem hokejskega utripa spomin vrača k obdobju pred enim letom, ko je moštvo, takrat resda precej močnejše od sedanjega, lovilo vlak končnice do zadnjega hipa, na koncu pa v neposrednem dvoboju za vstop med izbrano osmerico ugnalo Vipiteno. Nato je zgodbo pod vodstvom tedanjega trenerjanadaljevalo z uspehom v četrtfinalu z Asiagom, za odtenek previsoka je bila polfinalna ovira iz Brunica.Do začetka letošnjih izločilnih bojev je še dolga, ni pa dvoma o tem, kako bi se na jeseniške tribune vrnili zadovoljni obrazi, če bi si moštvo že z uvrstitvijo v šesterico zagotovilo končnico. Za to bo najbrž treba zmagati na vseh treh preostalih tekmah rednega dela: doma z Lustenauom in Bregenzerwaldom ter v Feldkirchu.Najdlje med vsemi pa miren spanec ohranjajo v Olimpijinem taboru. Zmaji so si prvi med vsemi zagotovili končnico, nato tudi 1. mesto pred tem drugim delom in glede na zanesljivost ostajajo udarni favoriti za ubranitev lovorike. Upajo, da bo v končnici hokejski Tivoli tako kot lani oživel in napovedal, da je čas za korak navzgor – selitev iz AHL v EBEL ...