Jesenice ugnale vodilno moštvo alpske lige

Hokejisti podobno kot drugi športniki v zadnjih mesecih pogrešajo gledalce, slednjim pa je žal predvsem takrat, ko ne morejo uživati v kakovostnih športnih predstavah. In takšno sta v večeru alpske hokejske lige uprizorili moštvi Jesenic in Brunica.



Točke so ostale doma, železarji, ki se pred dnevi niso kaj prida odrezali proti slabi celovški podružnični zasedbi, pa z zmago le izbrisali vtis povprečne igre, so to pot v boju z vodilnim moštvom lige navdušili tako z garanjem kot tudi disciplino – zmaga s 4:2 (2:1, 1:1, 1:0; Jezovšek 2, Svetina, Tomaževič) je bila povsem zaslužena. Pri številu strelov na vrata so bili aktivnejši favorizirani gostje (33:24), toda dejansko so Gorenjci tokrat poskušali ohranjati zbranost, obenem jim je samozavest vlival tudi vratar Žan Us.



"Ta tekma je bila prav vrhunska. Tako po pristopu in igri obeh moštev kot tudi sojenju," ni skrival pohval Mitja Šivic, trener domačega moštva, v izjavi za Šport TV.



Jeseničani so sredi lestvice, za vodilnim Brunicom zaostajajo za 15 točk (29:44), obenem pa imajo kar sedem tekem manj. V sobotnem kolu bodo gostovali v Val Gardeni, pred Ljubljančani, ki so bili v današnjem sporedu prosti, je tekma v Feldkirchu.

