Jesenice: Več kot le polfinale alpske lige

Jesenice - Poldrugi mesec pred tekmovalnim začetkom so jeseniški hokejisti prvič pridrsali na ledeno ploskev dvorane Podmežakla. Na zboru je bilo nekaj novih obrazov, pri moštvu sta zdaj denimo nazadnje aduta Olimpijinega moštva – vratar Žan Us in napadalec Žan Jezovšek. Prvi sicer prihaja iz kranjske šole hokeja, drugi pripada celjski.



Trener Mitja Šivic je močno zavihal rokave, zelo je zadovoljen z izidi sobotnega testiranja telesne pripravljenosti, a zdaj je na vrsti uigravanje za sezono, pred katero športni direktor in nekoč tudi reprezentančni kapetan Marcel Rodman ne skriva visokih ciljev: »Jesenice morajo vedno napadati naslov državnih prvakov, v alpski ligi pa je tudi že napočil čas, da dosežemo kaj več od uvrstitve v polfinale.« V nedeljo bodo Jeseničani gostovali pri enem od klubov iz ICEHL, nekdanje EBEL, premiera sezone v Podmežakli pa bo čez dva tedna.