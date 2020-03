Jesenice z Asiagom, Olimpija z Rittnom

Ljubljana - Po sredinem zadnjem kolu skupinskega dela v alpski hokejski ligi se bo v soboto začela končnica. V četrtfinalni seriji na štiri zmage so si Jeseničani, tretjeuvrščeni v skupini, izbrali za tekmece hokejiste Asiaga, četrtouvrščena Olimpija pa se bo pomerila z Rittnom. Druga dva para sta Brunico – Feldkirch in Cortina – Salzburg mladi. Tekme v Italiji bodo zaradi ukrepov ob koronavirusu brez gledalcev.



Obe slovenski moštvi bosta v soboto štartali na domačem ledu, vodstvo tekmovanja pa je Olimpiji odobrilo željo, da bi dva dni zapored igrala v Tivoliju – tako bosta njeni tekmi št. 1 in 2 v soboto in nedeljo –, saj se bodo od ponedeljka lotili temeljite prenove v osrednji ljubljanski ledni dvorani za SP skupine B. Zmaji bodo tako takrat vadili v Zalogu in tam igrali tudi morebitno 5. in 7. tekmo četrtfinala.