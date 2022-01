Jesenice z novo zmago še bolj čvrsto na vrhu

Na svoji 27. tekmi sezone v alpski ligi so jeseniški hokejisti dosegli že svojo zmago št. 24 in se tako utrdili na vrhu lestvice. Tokrat so bili uspešni na Južnem Tirolskem in domače moštvo Vipitena ugnali s 5:2 (3:1, 1:0, 1:1; Stojan, Ulamec, Elo, E. Pance, S. Rajsar).

Tudi v razmerju strelov so bili za razred boljši od tekmecev (33:18), po številu točk (68) pa so zdaj že prav gladko pred zasledovalcema – Asiagom (53) in Rittnom (55).

Naslednjo tekmo bodo igrali železarji doma, že v četrtkovem večeru proti Cortini. Prav v četrtek pa se bo nadaljevala sezona tudi za Olimpijo v ICEHL – ob 19.45 se bo v Tivoliju pomerila z Brunicom.