Jeseniške sanje ostale neuresničene

Jeseniški hokejisti so bili zelo blizu uresničitve sanj, pa so ostali brez njih. Prvak alpske lige za sezono 2021/22 je Asiago po izjemnem boju s SIJ Acronijem Jesenicami v finalni seriji s 3:2 v zmagah in izidom 2:1 (0:0, 1:1, 1:0; Miglioranzi 29, Finoro 59; Glavič 30) na tej zadnji tekmi.

Potem ko so železarji v soboto pred 4000 gledalci v domači Podmežakli zapravili izjemno priložnost za slavje, so se tokrat odlično uprli favoriziranemu domačemu moštvu, tudi po dveh tretjinah ohranjali vse možnosti za uspeh, priložnost tekme pa se je ponudila Jaši Jenku štiri minute pred koncem. Toda domači vratar Luca Stevan se ni dal, na nasprotni strani pa je poldrugo minuto pred koncem Giordano Finoro presenetil sicer zelo zanesljivega Oscarja Fröberga in zabil gol za drugi naslov Asiaga v alpski ligi.

Jeseničani pa so prvič nastopili v finalu in se sicer nadvse spodobno odrezali v tej končnici. Četudi v tej sezoni niso osvojili lovorike niti doma niti v mednarodnem tekmovanju, je bil viden novi premik navzgor v posameznih elementih igre, vrnili so se tudi gledalci, kakšna bo prihodnost hokeja v Podmežakli, pa bo najbrž vsaj delno razkril tudi bližnji volilni klubski občni zbor.