Jeseniški Francesco Totti sklenil športno pot

Simšič ostaja pri Olimpiji

Iz SŽ Olimpije so sporočili, da bodo tudi v prihodnosti računali z Nikom Simšičem. Napadalec je z vodstvom ljubljanske ekipe podaljšal pogodbo za dve sezoni.

Jesenice – V hokejski Podmežakli so se pred dobrim tednom lotili skupnih priprav za sezono, jedro moštva je sestavljeno, od današnjega popoldneva pa je tudi uradno jasno, da se od aktivne športne poti poslavlja. Napadalec, star 33 let, se je posebej usedel v srca tako vodilnih pri klubu kot tudi soigralcev in privržencev.Navijači so ga zaradi izjemne pripadnosti klubu poimenovali jeseniškiin se tako spomnili slovitega italijanskega nogometaša, ki je navzlic ponudbam od drugod vedno ostajal zvest svoji Romi. Brus je branil rdeče barve Jesenic tako v EBEL kot tudi zadnja leta v AHL, edina zanj tekmovalno neuresničena želja pa je lovorika v alpski ligi.»Če bi lahko, bi še enkrat igral tisto lansko peto polfinalno tekmo proti Brunicu,« se je ozrl v preteklost 33-letni hokejist. S 87 goli je najboljši strelec novega jeseniškega kluba, ki je nastal pred šestimi leti in nadaljuje izjemno tradicijo te športne panoge v železarskem mestu. Kot poglavitni razlog slovesa od športa je Brus navedel boj s poškodbami v zadnjih letih.