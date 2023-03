Jeseniški hokejisti še drugič zmagali v polfinalu alpske lige

Hokejisti Sija Acronija Jesenic v polfinalu alpske lige vodijo z 2:0 v zmagah. Danes so v gosteh premagali Ritten s 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Za uvrstitev v finale slovenska ekipa potrebuje še dve zmagi.

Jeseničani so na dobri poti, da ponovijo uvrstitev v finale iz lanske sezone. Takrat so v polfinalu izločili istega južnotirolskega tekmeca, izid v zmagah je bil 3:1. V tej sezoni že v polfinalu igrajo na štiri zmage.

Ritten je na domačem terenu pritisnil, a sta bili moštvi do polovice enakovredni, gostje pa niso izkoristili edine prednosti igralca več v tem obdobju. A so nato temelje za zmago postavili v le nekaj minutah ob koncu drugega dela. Najprej je domačega vratarja Haydna Hawkeyja po slalomu v obrambi tretjini premagal Joonas Larinmaa, nato pa je malone v zadnji sekundi tretjine odbitek po strelu Gašperja Glaviča v mrežo pospravil Erik Svetina.

Tako dober, kot je bil konec druge tretjine, je bil za železarje tudi začetek tretje. Že po 15 sekundah je namreč nezbranost domače obrambe še enkrat izkoristil Eric Pance ter poskrbel za prednost 3:0. To pa je bilo vodstvo, ki ga vse bolj nervozni domači niso mogli izničiti. Z disciplinirano igro in trdno obrambo, vratar Antti Karjalainen do konca ni prejel gola, so Jeseničani zanesljivo slavili zmago.

Tretja tekma bo 28. marca na Jesenicah, 30. marca pa četrta na terenu Rittna. Če finalist takrat še ne bo znan, pa so naslednji termini še 1., 4. in 6. april.