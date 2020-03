FOTO:Jeseniški termometer razkriva visoke številke

Ljubljana

Gregor Polončič je ponosen na značaj Olimpijinega moštva. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na hokejskih Jesenicah se je marsikaj spremenilo, odkar se je h klubu vrnil Marcel Rodman. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Zmaji dvakrat doma

- Kar prepogosto je med hokejsko srenjo na Slovenskem zaznati obujanje spominov na stare čase polnih dvoran, napetih domačih derbijev in mikavnih gostovanj moštev iz tujine. Alpska liga zdaj med sezono pritegne le najbolj zvesto občinstvo, toda pred vrati je končnica, ki pa je prav pred enim letom dodobra prebudila zaspane hokejske privržence. Četrtfinale AHL se bo začel jutri, Jeseničani so si izbrali Asiago, Olimpiji je ostal Ritten. Obe slovenski moštvi bosta začeli serijo na štiri zmage doma.Sredin večer je v Tivoli na tekmo zadnjega skupinskega kola med domačimi zmaji in Asiagom privabil le 400 največjih hokejskih zanesenjakov v glavnem mestu, toda med njimi je bilo zaznati nestrpno pričakovanje razpleta tekme in tudi dela sezone. Mobilni telefoni so bili v rokah, spremljanje izidov v drugih dveh dvoranah prav tako vzneseno kot tisto o dogajanju na tivolskem ledu, prepletali so se pogovori o tekmecih v končnici in možnosti ponovitve zgodbe iz prejšnje sezone. Prav takrat, v finalu z Brunicom, so gledalci po dolgih letih na klubski tekmi v tej dvorani napolnili tribune prav do vrha.Kako bo letos? Če gre opazovati slovenski hokejski termometer zadnjih dni, potem je jasno vidno, da je stopinj v teh dneh precej več na Jesenicah kot v Ljubljani. Železarji so namreč zmagali v obeh derbijih drugega dela z zmaji, krepko dvignili raven svoje igre in za posladek ugnali na tujem vodilno moštvo tekmovanja iz Brunica. Nagrada je sledila – skok na 3. mesto in tako celo možnost izbire tekmeca v četrtfinalu. Gorenjci so s prsti pokazali na Asiago, po vsem videnem v zadnjih tednih gre vsekakor za premagljivo moštvo. V skupini šesterice je zasedlo zadnje mesto, nazadnje je izgubilo v sredo na ljubljanskem ledu. Prva tekma četrtfinala bo jutri ob 19. uri na Jesenicah.»Res smo dobro opravili naloge v zadnjih dveh tednih,« je bil upravičeno ponosen po vrnitvi iz Brunica, kjer si je tekmo ogledal skupaj s predsednikom, športni direktor jeseniškega kluba. Ni dvoma: po njegovem prihodu so se krepko zjasnila obzorja nad hokejsko Podmežaklo, dolgoletne izkušnje iz tujine mu pomagajo pri ambicioznem projektu, razbremenil je predsednika, za katerega je dejal, da je opravljal prav vse naloge »od a do ž«, strokovno se lahko utemeljeno pogovarja z nekdanjim reprezentančnim soigralcem, zdaj uspešnim trenerjem Jesenic. Pod vodstvom slednjega je moštvo očitno telesno brezhibno pripravljeno (Šivic: »Po tej plati smo najmočnejši v ligi.«), postaja tudi psihično trdno. In v takšnem scenariju zdaj zanesljivo deluje tudi mladi vratar, ki mu ni bilo lahko zamenjati poškodovanega Antoina Bonvalota, nesporno št. 1 v moštvu.Olimpijina zgodba je zanimiva. Gre za tabor branilcev lovorike in obenem prepričljivo vodilno zasedbo po prvem delu. Toda v skupini šesterice nato zmajem zlepa ni šlo, prvič v sezoni so se jim zvrstile poškodbe in še dobro, da so v tej zdesetkani zasedbi za konec izpulili zmago z Asiagom ter si priigrali uvod v končnico na domačem ledu. »Res sem lahko ponosen na značaj igralcev, ki so bili vsem težavam navkljub nepopustljivi,« je bil zadovoljen za konec. Nekateri godrnjači na tivolskih tribunah že iščejo naslednika, dejansko ta 39-letnik ohranja izjemen občutek za hokej, v tem trenutku bi doma težko našli bolj primernega za Olimpijino klop. Seveda pa bo tudi njegovo usodo krojil rezultat, za začetek v četrtfinalu z Rittnom. Prvi dve tekmi bosta jutri in v nedeljo, obakrat ob 17.30 v Ljubljani.