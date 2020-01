Jeseniški večer nasmejanih obrazov

Jesenice

Andrej Hebar je zadovoljen ob zadnjem nizu jeseniških zmag.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kapetan Andrej Tavželj je k šestim golom moštva prispeval tri podaje. FOTO: Roman Šipić/Delo



Zmaji pomagali železarjem

- Kar se pred kakšnim tednom ali dvema še ni zdelo prav realno uresničljivo, sploh pa ne ob koncu decembra po polomu v domačem derbiju z Olimpijo, je zdaj za jeseniško hokejsko moštvo drugače. To je nanizalo osem zaporednih zmag, ob zmagi kar s 6:1 zablestelo v sobotnem derbiju z neposrednim tekmecemza vstop v končnico iz Lustenaua in v železarsko mesto vrnilo dobro voljo.Že dolgo se ni zgodilo, da bi tisočglava množica, ki je do vrha napolnila osrednjo tribuno dvorane Podmežakla, tako vzneseno in navdušeno ploskala domačemu moštvu ter zadnje minute pospremila stoje ob glasnem spodbujanju. Jeseničani so namreč pokazali predstavo po navodilih tistih cenjenih hokejskih učbenikov, jo že začeli sanjsko z vodilnim golom po pičlih 18 sekundah, nato pa navdušili navzoče tako z dinamiko igre kot tudi popolno zbranostjo. Če je to moštvo med sezono (pre)pogosto nihalo med tekmo, je tokrat nenehno ohranjalo nadzor nad dogajanjem, hitro vodstvo ga ni uspavalo, prednost treh golov po prvih dvajsetih minutah prav tako ne.In tako si je odprlo vrata k zasluženi zmagi ter zdaj tudi k tako želeni uvrstitvi v končnico. Resda možnosti za to ponuja tudi tekmovanje v februarskih dneh za razvrstitev med 7. in 18. mestom, saj sta za najboljši dve ekipi na voljo vizuma prestižnih izločilnih bojev, toda precej manj stresno je seveda takrat v zgornji skupini šestih najboljših rednega dela. Ti imajo namreč že zagotovljen nastop v končnici, gre le še za njihova izhodišča. Jeseničani so denimo v prejšnji sezoni nastopili v polfinalu, tam nato ostali praznih rok po izjemnem boju z Brunicom, toda glede izkušenj in tudi okrepitev so bili takrat precej močnejši kot zdaj.Zato je tudi toliko občudovanja požela sobotna prepričljiva igra z zmago proti neposrednemu tekmecu za 6. mesto, za popolno zgodbo tega prvega dela pa bo treba sestaviti skupaj še dve zmagi – čez poldrugi teden v Feldkirchu in nato za konec rednega dela, 1. februarja, doma z Bregenzerwaldom. »Zdaj smo res na pravi poti,« je bil po koncu tekme zadovoljen izkušeni Ain dodal: »Zasuku je botroval tisti hud decembrski poraz z Olimpijo. Po tekmi smo se namreč zaprli v slačilnico, se dogovorili, da ne bomo razpredali o krivcih, temveč bomo z ekipnim duhom iskali pot navzgor.«In če že dolga desetletja privrženci bodisi Jesenic bodisi Olimpije ne privoščijo eni drugim zmag, je bilo na sobotni večer drugače: v železarskem mestu so bili zadovoljni ob spoznanju, da so zmaji pogolu v podaljšku iz Feldkircha odnesli dve točki in tako pomagali Gorenjcem: njihovi neposredni tekmeci za 6. mesto so ob Lustenauu, Fassi in Asiagu tudi hokejisti Feldkircha. Slednji so trenutno peti s točko več od železarjev, tako bo seveda prav medsebojna tekma na Predarlskem z oznako kvalifikacijske. V ljubljanskem taboru pa vse skupaj spremljajo s 1. mesta lestvice in po vsem prikazanem v sezoni ohranjajo favorizirano vlogo za drugo zaporedno lovoriko najboljšega moštva v alpski ligi.