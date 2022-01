Jeseniško slovo od rednega dela z novo zmago

Jeseniški hokejisti so se z zmago in s prepričljivo osvojenim 1. mestom poslovili od uvodnega dela sezone v alpski ligi. Danes so ugnali v Salzburgu mlado domače moštvo s 4:2 (1:1, 1:0, 2:1; Sotlar, Elo, Krmelj, Svetina) in tako uspešno podčrtali dosedanji del sezone, v katerem sicer posamezna moštva zaradi pandemije niso odigrala vseh tekem. Toda obveljal bo vrstni red po današnjem sporedu in ob tem so Jeseničani prepričljivo na vrhu z več kot 10 točkami prednosti pred zasledovalci iz Asiaga, Rittna, Lustenaua itn.

Pred železarji je sicer v torek zanimivo nadaljevanje domače zgodbe. V državnem prvenstvu so ostali brez načrtovanega četrtfinalnega nastopa končnice, v torek pa se bodo na domačem ledu v polfinalnem dvoboju pomerili z zmagovalcem jutrišnje oz. nedeljske tekme SŽ Olimpijo in mlajšim jeseniškim moštvom.