Jeza pri Pancetovem klubu

Bratislava - Podobno kot v večini hokejskih ligaških tekmovanj, vključno s slovito NHL, je grožnja koronavirusa prekinila sezono. Zaenkrat še vztrajajo v KHL, toda nazadnje v razburljivi moskovski seriji končnice med Spartakom in Dinamom ni bilo gledalcev. Predčasno pa so končali sezono v slovaškem prvenstvu ter za prvaka razglasili Bansko Bystrico, vodilno moštvo v trenutku prekinitve.



"Takšna so pravila, da če moramo predčasno končati sezono, upoštevamo vrstni red in tako razglasimo državnega prvaka," je poudaril Richard Lintner, dolgoletni reprezentant, zdaj vodja tekmovanja, pri priči pa so se oglasili pri tradicionalnem največjem klubu v državi – Slovanu iz Bratislave. Moštvo iz glavnega mesta se je v tej sezoni z ledenih ploskev prestižne KHL vrnilo v slovaško extraligo, v trenutku prekinitve sezone je bilo na 2. mestu. "To je krivično, zagotovo podobno razmišljajo tudi naši veliki tekmeci iz Košic, ki so bili na 3. mestu. Nihče se ni posvetoval s klubi, mi se pač v dneh, ko se vsi skupaj moramo boriti z virusom, ne počutimo kot podprvaki," so poudarili v taboru bratislavskega moštva, pri katerem ena vodilnih vlog na ledu pripada slovenskemu reprezentančnemu napadalcu Žigi Pancetu.