Jezovšek se vrača na Jesenice

Kot so sporočili iz moštva Sij Acroni Jesenice, so sklenili sodelovanje z Žanom Jezovškom za naslednji dve sezoni. Jeseničani tako nadaljujejo s sestavljanjem ekipe za prihodnjo sezono. Po letu igranja v Ljubljani pri SŽ Olimpiji se v ekipo vrača Jezovšek. Ta je za rdeče odigral tri sezone in se vsakič veselil naslova državnega prvaka. V zadnji sezoni na Jesenicah (2020/2021) je za železarje v alpski ligi odigral 44 tekem in dosegel 53 točk.

»Za vrnitev na Jesenice sem se odločil zaradi odlične vizije jeseniškega hokeja in sem resnično vesel, da smo se z vodstvom kluba lahko dogovorili za sodelovanje v prihodnjih dveh sezonah. V prihodnji sezoni si želim predvsem po najboljših močeh pomagati ekipi priti do čim boljših rezultatov. Predvsem si pa kot oseben cilj želim imeti kar se da odlično sezono. Ekipni cilj pa je, da bi osvojili kakšno od domačih lovorik in seveda napad na sam vrh alpske lige,« je za spletno stran kluba dejal Jezovšek.

Na Jesenicah so pred dnevi že sklenili podaljšanje sodelovanja s kapetanom Gašperjem Glavičem.