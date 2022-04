Joe Biden jih je pozval, naj ga spet obiščejo v Beli hiši

Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so imeli v noči na ponedeljek, ko se počasi končuje redni del sezone, le eno tekmo. Chicago je s 3:1 premagal Philadelphio. Na slovesnosti v Beli hiši pa je ameriški predsednik Joe Biden sprejel zadnje prvake lige, ekipo Tampa Bay Lightning.

Za Chicago je Jonathan Toews dosegel gol in dve podaji, vratar Kevin Lankinen pa je zbral 33 obramb. Eno od podaj je prispeval tudi Patrick Kane, kar je bila njegova 66. v sezoni, s čimer je izenačil svoj rekord iz sezone 2018/19. Alex DeBrincat pa je z novim golom zdaj pri 77 točkah za 41 golov in 36 podaj, največ v karieri doslej.

Kopitarjevi morda že v sredo v končnici lige NHL

Hokejisti Tampe pa so v ponedeljek obiskali Belo hišo, kjer jih je sprejel ameriški predsednik Biden. Na tradicionalnem sprejemu za zmagovalce ene od največjih lig v državi je Biden izpostavil povsem drugačni poti do dvojne krone ekipe, ki se je naslova prvaka v NHL razveselila v letih 2020 in 2021.

Dvoboj Chicaga in Philadelphie. FOTO: Matt Marton/Usa Today Sports

»Leta 2020 so vas navijači gledali z razdalje več tisoč milj, ko ste bili v pandemskem mehurčku v Edmontonu. Lani ste pokal dvignili pred svojimi navijači in poskrbeli za nepozabne spomine vseh,« je v nagovoru dejal predsednik in hokejiste povabil, naj ga spet obiščejo prihodnje leto, s čimer je namignil na veliko željo Tampe, da bi kot prva v NHL po ekipi New York Islanders med letoma 1980 in 1983 zmagala trikrat v nizu. Hokejisti pa so predsedniku podarili hokejsko palico s podpisi in dres svoje ekipe s številko 46 (Biden je namreč 46. predsednik ZDA).

Hokejisti Los Angelesa slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja imajo do konca rednega dela sezone še dve tekmi; v četrtek in petek bodo igrali s Seattlom in Vancouvrom, končnico pa bi si lahko kralji zagotovili že v sredo, če bo Dallas premagal Vegas.