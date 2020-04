Jože Kovač nasledil Tomaža Vnuka

Ljubljana – Upravni odbor hokejskega kluba SŽ Olimpija je na današnji seji, ki je v duhu ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa potekala s pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij, za direktorja imenoval Jožeta Kovača. Ta je nasledil Tomaža Vnuka, so sporočili iz ljubljanskega kolektiva.



»V veliko čast mi je prevzeti direktorsko mesto SŽ Olimpije. Vodenje takšnega kluba je velika odgovornost in verjamem, da bom s svojimi izkušnjami pomagal klubu in njegove dejavnosti dvignil na višjo raven. Klub prevzemam v dobri kondiciji in se zahvaljujem Tomažu Vnuku, predsedniku kluba Mihi Butari ter celotnemu upravnem odboru za zaupanje,« je dejal Kovač.

Vnuk odhaja po osmih letih

V dolgoletni hokejski klubski karieri (420 tekem) je večino časa igral za ljubljansko Olimpijo. Odigral je 133 reprezentančnih tekem, bil udeleženec osmih svetovnih prvenstev in član olimpijske reprezentance, so v sporočilu zapisali pri Olimpiji. Pojasnili so, da je Kovač ob udejstvovanju v poslovnem svetu ostal povezan s hokejem v Sloveniji. Kot vodja ekipe je vodil slovensko reprezentanco na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih med letoma 2012 in 2016. Bil je tudi vodja moštvi pri ljubljanski Olimpiji.



Na mestu direktorja kluba bo Kovač nasledil dosedanjega direktorja Tomaža Vnuka, ki se po osmih letih poslavlja od operativnih funkcij. Vnuk pa ostaja član upravnega odbora. »Tomažu se iskreno zahvaljujem za dobro vodenje kluba in izpolnitev vseh zastavljenih ciljev v času mojega predsedovanja. Vesel sem, da ostaja del SŽ Olimpije. Novi direktor prevzema klub v dobri kondiciji in prepričan sem, da bo s svojim hokejskim in poslovnim znanjem pomagal izpolniti vse zastavljene cilje ter klub dvigniti na še višjo raven,« je poudaril Miha Butara.