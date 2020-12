Jutri v Tivoliju ne bo hokeja

Kot so uradno sporočili iz vodstva tekmovanja alpske hokejske lige, nato pa so novico potrdili tudi pri HK SŽ Olimpije, jutrišnje tekme v Tivoliju med domačim moštvom in Fasso ne bo.



V tem tekmovanju kot seveda tudi v številnih drugih so se v zadnjih mesecih že dodobra navadili na preložene tekme, a sprva je posameznim moštvom vedno znova zagodel virus, zdaj pa se zlasti italijanski klubi iz Južne Tirolske in Trentina ubadajo s snežnimi zameti ter težavami v prometu. Zato so pri Fassi zaprosili za preložitev jutrišnjega dvoboja, kdaj bo ta, zaenkrat še ni znano.



Naslednja Olimpijina tekma bo tako v alpski ligi proti Lustenauu v nedeljo, 13. t. m., dan prej pa bo na tivolskem ledu derbi zmajev in železarjev za točke državnega prvenstva. Slednji imajo sicer zdaj v AHL daljši premor, naslednjič bodo igrali 20. t. m. doma proti Feldkirchu.

