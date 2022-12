KAC v Tivoliju še podaljšal črno serijo zmajev

Ljubljanska hokejska kriza se nadaljuje. Sredin poraz je sedmi v nizu v decembru, po njem pa so zeleno-beli ostali trdno zasidrani na predzadnjem mestu lestvice. V letu 2022 jih čaka še ena tekma v petek. Potem ko so v ponedeljek proti Asiagu razočarali svoje privržence in po bledi predstavi klonili z 2:5, je bil tokrat pristop proti ekipi, ki se bori za vstop med prvih šest, precej boljši vsaj v prvi polovici tekme. A velika neučinkovitost, tudi ob igri z igralcem več, je odnesla možnost za kaj več kot le boljši vtis. KAC pa je svoje priložnosti rutinsko izkoriščal in na koncu visoko zmagal.

SŽ Olimpija : KAC 1:6 (0:1, 1:3, 0:2) Dvorana Tivoli, gledalcev 1000, sodniki: Režek, Trilar (glavna), Hribar, Miklič. Strelci: 0:1 – Hundertpfund (Kraus, 11.), 0:2 – Tičar (Unterweger, Hundertpfund, 27.), 1:2 – Simšič (Dodero, Vallerand, 34.), 1:3 – Lessio (Strong, 36.), 1:4 Bukarts (40.), 1:5 – Postma (Bukarts, Hochegger, 46.), 1:6 – Unterweger (Tičar, Hundertpfund, 52.). Kazenske minute: SŽ Olimpija 9 + 10 (Erving), KAC Celovec 6.

V prvi tretjini sta bili ekipi precej enakovredni, domači so celo imeli nekaj terenske premoči in več strelov, vendar so Celovčani iz edine nevarne akcije tudi povedli. V nadaljevanju je KAC pokazal, kako je treba igrati ob igri z igralcem več na ledu. Po le 16 sekundah je slovenski reprezentant v dresu koroškega kluba Rok Tičar povišal na 2:0. Sledilo je obdobje pritiska domačih, ki so sicer svojo prednost v igri 5-4 spet zapravili, je pa bil blizu Nik Simšič, zadel pa le okvir gola. Ko so domači prvič spravili plošček za hrbet Sebastiana Dahma, pa so sodniki gol razveljavili zaradi oviranja vratarja.

V 34. minuti je Olimpija vendarle zadela, izlet Dahma iz vrat je kaznoval Simšič. A tega, kar so si s težavami priborili, domači niso znali obdržati. Manj kot dve minuti pozneje so dobili tretji gol, tik pred koncem tretjine pa je Žan Us klonil še četrtič. V zadnji tretjini so domači podrli vse, kar so prej gradili. Gostje so hitro dosegli še en gol, po kazni igre in petminutni izključitvi Joone Ervinga pa so gostje dosegli še šesti zadetek in le še potrdili prepričljivo zmago.

V tem tednu bodo zmaji igrali še dve tekmi, v petek v gosteh proti Salzburgu, v nedeljo pa prvo v letu 2023 prav tako na tujem pri Asiagu.