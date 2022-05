Kanada kot Real, trije goli v treh minutah

Začeli so se izločilni boji na svetovnem prvenstvu skupine A v hokeju na Finskem. Popoldanska dvoboja sta pripadla Češki, ki je s 4:1 premagala Nemčijo, in Kanadi, ki je po podaljšku s 4:3 ugnala Švedsko.

Tekma v Tampereju je bila dramatična, Švedska je vodila že s 3:0, imela še dve minuti pred koncem vodstvo s 3:1, potem pa je Kanada v 30 sekundah dosegla dva gola iz izsilila podaljšek, v katerem je po 43 sekundah Drake Batherson izkoristil igralca več za velik preobrat, ki spominja na tistega nogometašev Real Madrida proti Manchester Cityju v polfinalu lige prvakov. Zvečer bosta še tekmi Švica - ZDA in Finska - Slovaška.

Četrtfinalni obračun hokejskih titanov v Tampereju se je končal z zmagoslavjem Kanadčanov. Severnoameriški hokejisti so v končnici zadnje tretjine nadoknadili tri gole zaostanka in z goloma Pierre-Luca Duboisa in Mathewa Barzala v 59. minuti najprej izenačili na 3:3, v prvi minuti podaljška pa so izkoristili številčno premoč na ledeni ploskvi in si po golu Bathersona izborili polfinalni nastop. Po dnevu premora jih v soboto čakajo Čehi, ki so bili v Helsinkih boljši od Nemcev s 4:1.

Evropska izbrana vrsta je sijajno odprla obračun v Nokia Areni v Tampereju. Najprej je kanadskega vratarja Chrisa Driedgerja po vsega 87 sekundah dvoboja po kombinirani akciji ter močnem strelu premagal Carl Klingberg, na 2:0 pa je v začetku osme minute po bliskovitem nasprotnem napadu povišal William Nylander. Hokejisti s tremi kronami na dresih so povišali na 3:0, ko je po strelu z razdalje Erika Gustafssona smer ploščka spremenil Max Friberg ter Kanadčane pahnil v še težji položaj.

Četrtfinale:

Nemčija : Češka 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Švedska : Kanada 3:4 - v podaljšku (2:0, 1:0, 0:3; 0:1)

19.20 Švica - ZDA

19.20 Finska - Slovaška