Kanadčani prvi finalisti

Uvod v sklepni konec tedna na svetovnem prvenstvu v hokeju je prinesel prvega finalista, reprezentanco Kanade. Ta je namreč v prvem sobotnem dvoboju ugnala ekipo ZDA s 4:2 (1:1, 1:0, 2:1; Mangiapane 2, Pirri, Danforth; Blackwell, Chmelevski).



Glede na bogato preteklost domovine hokeja in njenih 26 naslovov najboljše na svetu to seveda ne predstavlja nikakršnega presenečenja, toda na tem prvenstvu z močno zdesetkanim moštvom te reprezentance stroka ni štela med kandidate za vrh, do te tekme so Američani dejansko pokazali več od Kanadčanov. Res pa so slednji kot že pogosto v preteklosti izbrali višjo prestavo za tekme odločilnega pomena in se tako kot zmagovalci uvodnega polfinala zasluženo uvrstili v sklepni dvoboj prvenstva, jutri ob 19.15.



V drugem polfinalnem dvoboju se bosta danes ob 18.15 pomerili Finska in Nemčija.

