Kanadčani šele po kazenskih strelih strli odpor Slovakov

V današnjem derbiju »slovenske« skupine B na elitnem hokejskem svetovnem prvenstvu v Rigi so se favorizirani Kanadčani pomerili s Slovaki in šele po osmih serijah kazenskih strelov zmagali z 2:1 (1:1, 0:0, 0:0; 0:0). V prvi tekmi dneva skupine A v Tampereju pa so Američani po hudem boju s 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) strli odpor Nemcev.

Kanadčani so dvoboj začeli bolje in v osmi minuti z golom Jaka Neighboursa prešli v vodstvo. Toda že devet minut pozneje je rezultat poravnal Peter Cehlarik. Ker gledalci v preostalih dveh tretjinah niti v podaljšku niso več videli nobenega zadetka, so o zmagovalcu odločali kazenski streli.

V »loteriji« so bili srečnejši hokejisti z javorom listom na prsih. Za Kanado so bili v osmih serijah natančni Cody Glass, Michael Carcone in Jack Quinn, za Slovaško pa Richard Panik in Martin Chromiak.

Nemški vratar Mathias Niederberger ni mogel preprečiti poraza proti Američanom. FOTO: Heikki Saukkomaa/AFP

Zmagoviti gol za Američane je proti Nemcem v 55. minuti zabil Matt Coronato. Pred tem sta za izbrano vrsto ZDA v polno zadela Ronnie Attard (26.) in Sean Farrell (46.). Strelca za Nemčijo, ki je še po dveh tretjinah vodila z 2:1, sta bila Samuel Soramies (31.) in Justin Schutz (40.).

Izidi na SP v hokeju na ledu:

Skupina A:

ZDA: Nemčija 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Finska: Švedska – 19.20

Skupina B:

Kanada: Slovaška 2:1 (1:1, 0:0, 0:0; 0:0)

Češka: Latvija – 19:20