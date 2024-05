Kanadčani v podaljšku utišali areno v Pragi

Hokejsko svetovno prvenstvo elitne divizije je na Češkem pravi praznik, derbi s Kanado pa vedno nekaj posebnega. Dvorana v Pragi je pokala po šivih, tudi pred njo so na velikem zaslonu tisoči čeških navijačev spremljali zanimiv dvoboj, na katerem pa se mreži v prvih 40 minutah nista zatresli.

Kanadski junak je bil Dylan Cozens, ki je po minuti igre v zadnji tretjini ob igri z igralcem več na ledu popeljal Kanado v vodstvo. Čehi so nato pritisnili in prav tako z igralcem več prek Dominika Kubalika izenačili, po lepi akciji je Kubalik vdrsal po desni strani in streljal pod prečko, plošček se je od čelade vratarja Jordana Binningtona odbil v mrežo.

FOTO: Eva Korinkova/Reuters

Kanada je prek Mercerja in Hagla povedla s 3:1, do konca tekme so bile le še štiri minute in Češčka je bila pred porazom. Nato je Ondrej Palat vlil nekaj upanja domačinom tri minute pred koncem, le minuto kasneje pa je Roman Červenka z izjemnim strelom med čelado Binningtona in vratnico plošček še tretjič spravil v kanadsko mrežo.

Sledil je podaljšek, v kateri so imeli Čehi lepo priložnost, ko je bil Dubois izključen, a so Kanadčani po protinapadu z igralcem manj še enkrat zadeli in odločili tekmo. Junak je bil Cozens, ki je dosegel že svoj osmi gol na tem svetovnem prvenstvu.

V Pragi je bilo vzdušje odlično. FOTO: Eva Korinkova/Reuters

Kanada bo skupino A zaključila na prvem mestu, Čehi pa čakajo na tekmo Švice in Finske, ki sta si obe že zagotovili preboj iz skupine. Če Švicarji zmagajo, bi Čehe prehiteli na drugem mestu. V izločilne boje potujejo prve štiri ekipe.

SP v hokeju na ledu, izidi:

Avstrija - Velika Britanija 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Kanada - Češka 4:3 (0:0, 0:0, 3:3; 1:0)

Nemčija - Francija 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

Latvija - ZDA 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)