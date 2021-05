Kanadčanom po tretjem porazu popustili živci, prvi točki za Čehe

Čehi so vendarle dosegli prvo zmago na tem SP. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Vrstna reda na hokejskem SP

Skupina A: Slovaška 9, Švica (-1) 6, Rusija 6, Belorusija 4, Danska (-1) 3, Češka 2, Švedska (-1) 0, Velika Britanija (-1) 0.

Skupina B: Nemčija 9, Latvija 7, Kazahstan (-1) 4, Finska (-1) 4, ZDA (-1) 3, Norveška (-1) 3, Kanada 0, Italija 0.



V današnjem derbiju skupine A na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu so še neporaženi Slovaki s 3:1 (31.,54.,59.;32.) premagali favorizirane Ruse in jim zadali prvi poraz v Rigi. A to ni bilo edino presenečenje dneva v Rigi.»Ocenjujem, da smo igrali bolje kot Rusi, dobro smo drsali, držali plošček, si ustvarili lepe priložnosti … S to zmago smo se prepričali, da lahko premagamo sleherno reprezentanco, kar je zelo dobro za našo samozavest,« je bil nasmejan vratar, ki je ubranil 27 od 28 strelov.Tako je bil med najzaslužnejšimi za nov uspeh Slovakov, ki s tremi zmagami zasedajo vrh lestvice v skupini A, v kateri so prvi točki osvojili Čehi, ki so šele po podaljšku s 3:2 (30.,34.,62.;26.,52.) strli odpor Belorusov.Še tretji poraz na tem svetovnem prvenstvu so doživeli Kanadčani, ki so jih pred začetkom turnirja mnogi uvrščali v najožji krog kandidatov za osvojitev zlate lovorike. Na večerni tekmi so z 1:3 (19.;11.,12.,58.) izgubili z Nemci, ki so se šele tretjič v zgodovini tega tekmovanja veselili zmage nad hokejisti z javorovim listom na prsih. Kanadčanom so po novem neuspehu popustili živci in so poskušali po koncu tekme veselje Nemcev pokvariti z množičnim pretepom.V drugi današnji tekmi skupine B, v kateri so se s tretjo zaporedno zmago na vrhu lestvice utrdili Nemci, so Latvijci s 3:0 (33., 60.,59.) odpravili Italijane.