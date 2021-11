Kanadski dvoboj odločil podaljšek, Ovečkin že pri številki 742

Enega takšnih je gostil Toronto, domači Maple Leafs so po podaljšku dobili kanadski obračun s Calgary Flames (2:1). Auston Matthews je bil strelec odločilnega gola po dobrih dveh minutah in pol podaljška. Zadel je tudi Ondrej Kase, William Nylander pa je ob 30 obrambah vedno boljšega Jacka Campbella prispeval podaji k sedmi zmagi na zadnjih osmih tekmah.

»Tekma je bila izenačena in ni bilo veliko kakovostnih napadov. Veliko bitk. Z njihovo veliko, veteransko ekipo, ki jo imajo, trdo garajo in se res dobro branijo,« je poraženo ekipo iz olimpijskega mesta pohvalil kapetan javorjevih listov John Tavares. Edini gol za Calgary je prispeval Oliver Kylington, Dan Vladar je ob tretjem zaporednem porazu ustavil 35 strelov.

Med tekme večera velja prišteti obračun Philadelphia Flyers na gostovanju pri Carolina Hurricanes, trenutno drugi ekipi lige, ki so jo letalci ugnali z 2:1. Zack MacEwen je slabih deset minut pred koncem odločil tekmo, ki so jo letalci dobili v zadnji tretjini, v kateri je izid najprej izenačil Joel Farabee. Philadelphia na prejšnji tekmi ni zadela, tokrat je čakala vse do zadnjih 20 minut.

Ovečkin si ni mislil, da bo kdaj v takšni druščini

»Imeli smo malce drugačno miselnost pred zadnjo tretjino. Mislim, da tudi z nekaj več želje,« je priznal Farabee. Blestel je Carter Hart z 39 obrambami za drugo zmago na zadnjih treh tekmah. Steven Lorentz je zadel za hurikane, za katerimi je sicer najboljši začetek sezone v zgodovini franšize. To je bil šele njihov drugi poraz na 12 tekmah.

Aleksander Ovečkin je po tem, ko se je na večni lestvici izenačil z Brettom Hullom, z že 742. golom kariere prehitel legendarnega kanadskega Američana na četrtem mestu večne lestvice strelcev in pomagal Washington Capitals do tesne gostujoče zmage nad Columbus Blue Jackets (4:3). Pred njim so zdaj na večni lestvici strelcev samo še Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801) in Jaromir Jagr (766).

»To mi veliko pomeni. Ko sem prišel v ligo NHL, si nikoli nisem mislil, da bom v takšni druščini,« je po tekmi v Columbusu dejal 36-letni Ovečkin. Rus je mejnik dosegel, ko je v 11. minut tekme izenačil na 1:1. »Tekme nismo začeli dobro, pritisnili so na nas, vratar Ilja Samsonov pa nas je držal v igri,« je za NBC Sports Washington ocenil Ovečkin, ki je v 17 sezonah z Washingtonom odigral 1211 tekem rednega dela. Capitals so nato v drugi tretjini prišli do vodstva, ko je v uvodni minuti zadel Garnet Hathaway. Ta je sedem minut kasneje vodstvo povečal na 3:1, a domačini so v naslednji minuti z dvema hitrima goloma našli pot do izenačenja. Ko je že globoko v zadnji tretjini vse kazalo, da bosta moštvi morali igrati podaljšek, je za zmago Washingtona zadel Conor Sheary.

Z minimalno razliko so se zaključile tudi preostale štiri tekme v pretekli noči. Chicago je na domačem ledu zmagal tretjih zapored pod vodstvom novega trenerja Dereka Kinga, z 2:1 je bil boljši od Arizone. Odločilni zadetek je v 10. minuti zadnje tretjine dosegel Dylan Strome. Na srečanju Buffala in Edmontona je vseh pet zadetkov padlo v drugi tretjini, domačini iz Buffala pa so bili boljši s 3:2.

Petkovi izidi:

Buffalo Sabres : Edmonton Oilers 3:2

Carolina Hurricanes : Philadelphia Flyers 1:2

Columbus Blue Jackets : Washington Capitals 3:4

Toronto Maple Leafs : Calgary Flames 2:1 (podaljšek)

Chicago Blackhawks : Arizona Coyotes 2:1