Kane s tremi goli poskrbel za preobrat

V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali štiri obračune. Odmeva zmaga kanadske zasedbe Edmonton Oilers, ki je slavila tretjič zapovrstjo. Naftarji so v derbiju pacifiške skupine po podaljšku premagali Seattle Kraken s 4:3. Izstopal je Evander Kane, ki je poskrbel za preobrat na ledu dvorane Rogers Place.

Domača zasedba je po prvih dveh tretjinah zaostajala z 1:3. A je nato v Edmontonu zablestel Kane, ki je zabil tri gole v nizu. V 54. minuti je zadel za 2:3, nato pa je izenačil le 46 sekund pred koncem. V tretji minuti podaljška je fenomenalno predstavo sklenil s tretjim zadetkom za zmago. To je bil njegov sedmi hat trick v karieri.

Po prvi tretjini brez zadetkov je na začetku druge zadel Connor McDavid, Jared McCann, Alex Wennberg in Pierre-Edouard Bellemare so nato v drugi tretjini dosegli vsak po en zadetek za vodstvo Seattla s 3:1. A je Seattlu nato račune prekrižal Kane.

Evan Bouchard je imel tri podaje, Leon Draisaitl pa dve za Edmonton. Za naftarje je Stuart Skinner zbral 33 obramb. To je bila druga zaporedna zmaga Edmontona, odkar je Kris Knoblauch v nedeljo zamenjal Jaya Woodcrofta na mestu trenerja.

Zanimivo je bilo tudi v Denverju, kjer je Joel Kiviranta dosegel gol in dve asistenci v svojem debiju za Colorado Avalanche pri zmagi z 8:2 proti Anaheim Ducks v Ball Areni.

Cale Makar je prispeval tri podaje, Valeri Ničuškin pa je dvakrat zadel za Avalanche, ki so zmagali drugič po vrsti. Devon Toews in Samuel Girard sta dosegla po gol in podajo, Aleksandar Georgiev pa je zbral 15 obramb.

Zadela sta tudi Sam Carrick in Max Jones, Lukaš Dostal pa je zbral 30 obramb za Ducks, ki so pred tem zmagali na petih tekmah v gosteh.

V Raleighu v Severni Karolini je bilo vse v znamenju vrnitve Carterja Harta po poškodbi hrbta, zaradi katere je izpustil pet tekem. Hart je zbral 31 obramb in pomagal Philadelphia Flyers do tretje zaporedne zmage, s 3:1 je padla domača zasedba Carolina Hurricanes. Za letalce so zadeli Owen Tippett, Travis Konecny in Ryan Poehling.

Za veselje v Vancouvru je poskrbel Quinn Hughes. Zadel je v 2:36 minuti podaljška za zmago domače zasedbe Canucks s 4:3. Vancouver se je z drugo zmago po vrsti na vrhu tihomorske divizije s 25 točkami izenačil z Vegas Golden Knights.

Los Angeles Kings imajo na tretjem mestu lestvice 19 točk. Anžeta Kopitarja in kralje naslednja tekma čaka v noči na petek, ko bodo gostili ekipo Floride Panthers.