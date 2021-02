Kapanen po pogovoru s trenerjem odločil podaljšek v Washingtonu

Rezultati lige NHL

V ligi NHL so hokejisti Pittsburgha na obračunu dveh izmed treh najboljših ekip vzhodne divizije po podaljšku premagali Washington s 3:2 in dosegli tretjo zaporedno zmago.Tekmo je v prid Pingvinov odločil finski hokejist. Ta v zadnjem času ni kazal ustreznih predstav in je do današnjega obračuna vknjižil le 7 točk na 13 tekmah sezone, zato ga je trenerv končnici pretekle tekme proti New York Islanders posadil na klop in se kasneje pogovoril z njim, kar je tudi zaleglo.24-letni Kapanen se je ustrezno odzval na kritike, ob zmagi pa je dosegel gol in podajo. »Mislim, da je bil dober čas za pogovor, da sem se lahko resetiral in analiziral pretekle tekme, na katerih nisem bil dovolj dober. Povedal mi je, kaj pričakuje od mene. Danes je naša napadalna trojka s Sidneyjem Crosbyjem in Jakeom Guentzelom igrala bolje. Naredili smo korak v pravo smer, a imamo še prostora za izboljšanje,« je povedal strelec odločilnega gola.Pittsburgh je dobil uvodno tretjino z golom Jevgenija Malkina, ki je v sedmi minuti zadel z igralcem več.V drugi tretjini je Washington odgovoril z golomav 25. inv 34. minuti, izid tretjine pa je postaville 22 sekund kasneje (2:2).V zadnji tretjini sta mreži mirovali, zato je sledil podaljšek. Gostje so zmagovito akcijo izpeljali v drugi minuti, ko jepo desni strani zadrsal v protinapad in podal na drugo stran, kjer je plošček pričakal Kapanen in ga z močnim strelom pospravil v mrežo.V vzhodni diviziji vodi Boston s 24 točkami, Washington je drugi z 22, Pittsburgh pa tretji z 21.Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 5:6 *po kazenskih strelihNew Jersey Devils - Buffalo Sabres 1:4Ottawa Senators - Montreal Canadiens 5:4 *po kazenskih strelihWashington Capitals - Pittsburgh Penguins 2:3 * po podaljškuDetroit Red Wings - Nashville Predators 0:2Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 3:4