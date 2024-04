Kapetan ob novem porazu prižgal alarm

Hokejisti Floride in Caroline so v NHL le še zmago oddaljeni od naslednjega kola končnice. V tretjih tekmah prvega kroga so dosegli še tretji zmagi, Prvi so ugnali Tampo Bay s 5:3, Carolina pa zasedbo New York Islanders s 3:2.

Slednji so sicer med tekmo zamenjali vratarja, IIjo Sorokina je po treh prejetih zadetkih zamenjal ruski rojak Semjon Varlamov. Pri strelih na gol so sicer prevladovali poraženci (31-22).

Navdušeni pa so bili v taboru Floride, čeprav je sprva kazalo, da bi bil scenarij te tekme lahko obraten. Steve Stamkos, kapetan poraženega moštva, ki se je v letih 2020 in 2021 zaporedoma veselilo Stanleyjevega pokala, je opozoril: »Verjetno je bilo to najboljših deset minut v tej seriji, ampak ko smo že mislili, da je to to, smo začeli delati napake, ki so nas veliko stale.«

Slovenski zvezdnik v NHL Anže Kopitar bo z Los Angelesom naslednjo tekmo uvodnega kroga končnice igral v noči na soboto, po dveh je izid v zmagah na dvoboju z Edmontonom izenačen na 1:1. Uvodna dvoboja sta bila v Kanadi, zdaj bodo Kopitarjevi Kralji dvakrat igrali na domačem ledu.