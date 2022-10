Kapetan se ni izneveril tradiciji

Hokejisti Los Angeles Kings so na četrti tekmi nove sezone NHL na gostovanju pri Detroitu po podaljšku zmagali s 5:4 in dosegli drugo zmago v sezoni. Kapetan kraljev Anže Kopitar je igral 18:51 minute tekme in v tem času k zmagi prispeval gol za prednost s 4:3, bil pa je tudi podajalec pri zadetku Adriana Kempeja.

Junak večera za kralje je bil Phillip Danault, ki je po 1:12 minute podaljšane igre po podaji Trevorja Moora dosegel odločilni gol za zmago. Danault je že v rednem delu dosegel gol za prednost kraljev s 3:2.

Kopitar je z golom in podajo proti Detroitu na 42 tekmah dosegel že 47 točk, s čimer med še aktivnimi igralci v ligi NHL zaostaja le za zvezdnikom Chicaga, Patrickom Kanom (56 točk).

Med strelce za goste sta se vpisala še Kempe, ki je bil tudi podajalec pri zadetku Kopitarja, in Gabriel Vilardi, vratar Jonathan Quick pa je zaustavil 29 strelov.

Kralji so dobili zadnji dve tekmi, čeprav so prejeli deset zadetkov.

Naslednja tekma kralje prav tako čaka v gosteh. V noči na sredo po srednjeevropskem času se bodo pomerili z Nashville Predators.