Kar je Luka za košarkarski Dallas, je Miro za tamkajšnji hokejski klub

Ruski napadalec ostaja v Minnesoti

Kiril Kaprizov je podaljšal sodelovanje z upravo kluba Minnesota Wild. Ruski hokejski napadalec je z vodilnimi možmi sklenil petletno pogodbo za 45 milijonov dolarjev, kar pomeni, da bo tako do konca sezone 2025/26 prejemal po devet milijonov ameriških »zelencev«.

Kar slovenski košarkarski aspomeni za Dallas Mavericks, jeza tamkajšnje hokejsko moštvo Dallas Stars. To dokazuje tudi pogodba, ki jo je vodstvo Zvezd pred časom sklenilo z mladim Fincem.Za osemletno zvestobo bo namreč prejel kar 67,6 milijona dolarjev, torej 8,45 milijona za vsako sezono do vključno 2028/29. »Ko se nekje dobro počutiš, kot se jaz v Dallasu, je boljše imeti dolgoročno pogodbo,« je poudaril Heiskanen, ki je 18. julija praznoval 22. rojstni dan.Vse od prihoda leta 2018 je branilec iz Espooja pri Helsinkih živel v stanovanju v središču Dallasa. Zdaj si bo – kot je zaupal finskim novinarjem – omislil hišo, ki bo kakšnih petnajst minut vožnje oddaljena od dvorane. V prejšnji sezoni se Zvezde niso uvrstile v končnico NHL in tako niso ponovile vrhunskih predstav iz leta poprej, ko so izgubile šele v zaključnem dvoboju.»Verjamem, da se lahko spet prebijemo do finala,« je prepričan vzhajajoči finski zvezdnik, ki velja za enega od najbolj nadarjenih branilcev na svetu (v NHL je na dosedanjih 245 tekmah dosegel 125 točk za 36 golov in 89 podaj). Med zasluženim oddihom v domovini je poskušal preživeti čim več časa z družino in prijatelji, za katere med sezono nima dosti časa.»V prostem času pa najraje igram tenis in padel (nov šport, podoben tenisu na manjših igriščih,« je še dejal Heiskanen, ki je – mimogrede – že imel priložnost spoznati Dončića, s katerim sta si že izmenjala svoja dresa.