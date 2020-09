FOTO:Kar ni uspelo košarkarjem iz Dallasa, je hokejistom

Ljubljana

- Hokejisti moštva Dallas Stars so se kot prvi uvrstili v letošnji veliki finale končnice NHL. V zaključnem dvoboju zahodne konference so s 4:1 v zmagah odpravili igralce kluba Vegas Golden Knights, v peti medsebojni tekmi so se veselili po podaljšku s 3:2 (0:1, 0:0, 2:1; 1:0).Čeprav so Zlati vitezi z goloma Kanadčanov(v 9. minuti) in(41.) vodili že z 2:0, to ni bilo dovolj za uspeh. V nadaljevanju so na edmontonskem ledu zasijale Zvezde, ki so najprej v 50. minuti z zadetkom kanadskega reprezentantaznižale izid, pičle štiri minute pred koncem rednega dela pa je za izenačenje poskrbel FinecKer do izteka 60 minut ni več padel noben gol, je sledil podaljšek, v katerem je po treh minutah in pol Vegasovo mrežo zatresel Rusin Dallasu s četrto zmago priigral tudi napredovanje v veliki finale Stanleyjevega pokala. Za prestižno lovoriko se bodo Teksašani po vsej verjetnosti pomerili s hokejisti kluba Tampa Bay Lightning, ki v zaključnem dvoboju vzhodne konference proti New York Islanders vodijo s 3:1 v zmagah.»To je noro leto, že od vsega začetka, toda znali smo strniti vrste in na trenutke igrati prav zabaven hokej. Četudi nam kdaj ne kaže najbolje, nekako najdemo pot do zmage, to pa je edino, kar šteje,« je dejal Benn, ki se predtem s soigralci nikoli ni prebil čez drugo oviro v končnici NHL.V poraženem moštvu niso skrivali velikega razočaranja. »Ta tekma je bila podobna mnogim drugim v tej seriji, ko prav tako nismo izkoristili številnih priložnosti za povečanje vodstva. Namesto da bi povišali na 3:0, smo najprej prejeli gol za znižanje vodstva na 1:2, nato še za izenačenje. A tekmecem je treba čestitati, v odločilnih trenutkih so znali zadeti v polno,« je zmajeval z glavo, trener Vegasa.