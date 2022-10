Kazahstanci odprli vrata Jeseničanom, ki ostajajo v igri za naslov

Hokejistom Sija Acronija Jesenic ni uspelo osvojiti prvega mesta, ki prinaša napredovanje, tega se je veselil Asiago, a je manj kot 24 ur po tekmi v Italiji postalo jasno, da bodo z nastopi v celinskem pokalu nadaljevali tudi železarji. Kazahstansko moštvo Sariarka Karaganda je namreč odpovedalo nastop na turnirju 3. kroga, ki ga bo gostila valižanska metropola Cardiff, kjer se bodo med 13. in 15. januarjem 2023 torej mudili tudi Jeseničani.

Asiago je bil v nedeljo zvečer boljši s 5:2 (2:1, 2:0, 1:1), slovenska in italijanska ekipa sta bila jasna favorita v skupini, kar sta pokazala že na tekmah v prvih dveh kolih. Jeseničani so turško ekipo Buz Adam Istanbul in srbsko Vojvodino premagali s 5:1 in 7:1, Italijani pa z 9:2 in 14:0. Za Sij Acroni Jesenice sta sinoči zadela Gašper Glavič in Erik Svetina.