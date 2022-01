Kazenski streli niso kaznovali zmajev v Tivoliju

Ljubljanski hokejisti so po odličnem začetku sezone zdaj v obdobju, ko se morajo trdo boriti za vsako točko in za to, da bodo ostali v zgornjem delu lestvice. Ob številnih poškodovanih in kaznovanih v ekipi imajo tudi kadrovske težave, igra pa precej niha. Tudi v petek zvečer so zapravili dva gola prednosti, a na koncu po kazenskih strelih vendarle dobili dve točki. Po visokem porazu v Innsbrucku v sredo so se Ljubljančani tokrat v zelo pomembni tekmi pomerili z Dunajčani. Tudi ti ne blestijo, v petek pa so pridno izkoriščali napake domačih.

SŽ Olimpija : Vienna Capitals 5:4 (1:0, 2:1, 1:3, 0:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 630, sodniki: Piragić, Rencz (glavna), Muzsik, Zgonc. Strelci: 1:0 Murphy (Piche, Pance, 19.), 1:1 Prapavessis (Bradley, 25.), 2:1 Leclerc (Maia, 27.), 3:1 Koblar (39.), 3:2 Prapavessis (Wall, Maxa, 45.), 4:2 Maia (Sodja, Šturm, 48.), 4:3 Bradley (Wall, 49.), 4:4 Prapavessis ( Wall, Sheppard, 50.); kazenski streli: Murphy za SŽ Olimpijo; kazenske minute: SŽ Olimpija 6, Vienna Capitals 6.

Zeleno-beli so večinoma sicer igrali solidno v napadu, imeli premoč, niso si pripravljali veliko priložnosti, so jih pa dobro izkoriščali. Po zadetkih Daniela Murphyja in dolgo časa prvega strelca lige Guillauma Leclerca, ki pa je podobno kot celotna ekipa padel v krizo, so sredi tekme vodili, ob koncu druge tretjine pa prišli že do dveh golov naskoka, potem ko so si Dunajčani z nespretnim posredovanjem obrambe pravzaprav sami potisnili plošček v mrežo.

A dveh golov naskoka zmaji niso znali zadržati. Ne tistega pri 3:1, pa tudi ne naslednjega s 4:2, ko je za domače četrti gol dosegel ​Bastien Maia. V le eni minuti so gostje dvakrat premagali Paava Hölsäja in izsilili podaljšek, čeprav so imeli domači ob koncu rednega dela na ledu še igralca več, a je ostalo pri 4:4. Tudi dodatnih pet minut ni prineslo zadetka, odločitev je tako padla po kazenskih strelih. Za domače je sicer zadel le Murphy, a so gostje vse tri poskuse zapravili, z dvema obrambama se je izkazal Hölsä.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali naslednji teden, v petek bodo gostovali pri Pustertalu.