Kazenski streli po meri nepopustljivih železarjev

SIJ Acroni Jesenice : SŽ Olimpija 2:1 (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0, 1:0)

Dvorana Podmežakla, sodniki Fajdiga, Pahor, Snoj (vsi Lj), Arlič (Mojstrana).



Strelca: 1:0 – S. Rajsar (Sodja, Stojan, 17), 1:1 – Mušič (Zajc, 34).



Kazenski streli: Šturm -, Svetina -, Jezovšek 1, Mašič -; Sotlar -, Čimžar -, Zajc -, Mušič -, Koren -.



Kazenske minute: SIJ Acroni Jesenice 8, SŽ Olimpjja 10.



Kazenski trening v Tivoliju

Paavo Hölsä je bil v vratih zmajev zanesljiv, toda na koncu njihovega poraza ni mogel preprečiti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Lepo bi bilo domači hokejski sezoni, v kateri poglavitni cilj ostaja tretja zaporedna uvrstitev risov na prestižni olimpijski turnir, podariti novoletni derbi v polni dvorani in z največjo klubsko zgodbo naših ledenih ploskev. Dejansko sta moštvi Jesenic in Olimpije odprli leto 2021 v slogu večine dosedanjih derbijev v tej sezoni z napeto in negotovo igro, popolno praznično ozračje bi bilo seveda v primeru obiska na tribunah. Toda na to bo v boju z zloveščim virusom treba še počakati.Drugič v zadnjih mesecih so o zmagovalcu odločali kazenski streli in podobno kot v polfinalu domačega pokala so bili z enim golom natančnejši Gorenjci. Tokrat je zadel za zmagoučenec celjske hokejske šole, ki pa je v prejšnjih dveh sezonah zabijal gole za Olimpijino moštvo. Če bi bila na tribunah Podmežakle večtisočglava domača navijaška množica, pa bi močno ploskala še enemu Žanu v rdečem dresu –je bil v domačih vratih spet zelo zanesljiv, pri kazenskih strelih je ostal nepremagan. Nekaj dni pred tekmo je vstal iz bolniške postelje po zoprni pljučnici. »Toda Žan je izjemen bojevnik,« je bil nad njim navdušen trener domačega moštvaVesel je bil kajpak tudi zaradi tretje zmage v sezoni v bilanci največjega slovenskega derbija. Z izjemo ene tekme in takrat v začetku oktobra Olimpijine zmage s 6:1 so bile prav vse predstave zelo napete. »Res mi ta uvodna novoletna zmaga pomeni precej, dolgo nismo igrali težke tekme, nazadnje 10. decembra v Tivoliju z Olimpijo,« je strnil misli Šivic, svoje moštvo pohvalil predvsem za prikazano v zadnjih dvajsetih minutah tekme, najbolj kritično pa se ozrl k padcu v drugi tretjini.Toda še precej bolj ostro je o svojem moštvu govoril tekmec z ljubljanske klopiIn ko smo o njegovih besedah, češ da so Jesenice še premalo kaznovale neodgovoren in slab pristop zmajev, povprašali domačega stratega, se ta ni hotel spuščati v ocene o predstavi tekmecev.Olimpija? Trenutno nam njena podoba prikliče v spomin mariborske predstave zadnjih mesecev na nogometnem igrišču. Vijolični so na vrhu lestvice, prav tako tudi hokejski zmaji, oboji premagujejo za razred ali dva slabše tekmece, zatika pa se jim v derbijih, ki so ponavadi najbolj pod drobnogledom privržencev.In prav ko naj bi se mir vrnil v Tivoli po zadnji domači tekmi v letu 2020 proti zelo konkurenčnemu Asiagu (4:1; K), je zdaj v Podmežakli zeleno-belim spet spodrsnilo. »Če hokejistu Olimpije tekma v Podmežakli ne predstavlja zadostnega motiva, potem res mora biti nekaj hudo narobe,« je Polončič bruhal ogenj jeze. Včeraj bi zmaji sprva morali igrati z Lustenauom za točke alpske lige, a so Avstrijci zaradi okužbe z virusom prestavili svoj prihod v Ljubljano. Namesto tekme je bil na sporedu za zmaje trening. »In ta bo zelo resen,« je odločno napovedal trener po bolečem sobotnem porazu ...