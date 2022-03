Kdo je vodil Jesenice kot edino tuje moštvo v EBEL?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (12. 3.) 1. B) Jernej Koblar; 2. A) Jelena Dokić; 3. B) Damir Mulaomerović.

1. Pred natanko 15 leti je padel zastor nad prvo sezono kluba iz tujine v razširjeni avstrijski ligi. Takrat so v bile v EBEL zelo konkurenčne Acroni Jesenice, ob koncu so zasedle 5. mesto, povprečni obisk v Podmežakli je na 28 tekmah sezone znašal 2600 gledalcev. Navduševali so jih Tomaž Razingar, David in Marcel Rodman, Aaron Fox, vratar Gaber Glavič. Kdo je bil takrat trener železarjev?

A) Heikki Mälkiä

B) Matjaž Kopitar

C) Drago Mlinarec

2. Marca 1982 je športna Slovenija pričakovala pokal Vitranc in planiški finale, nogometni Olimpijini privrženci pa so se za Bežigradom razveselili zmage proti Partizanu iz Beograda s 3:1. Pri domačem moštvu je vnovič blestel Vili Ameršek, zabil je gol. Kdo pa je bil strelec drugih dveh?

A) Janez Voljč

B) Mirsad Sejdić

C) Tone Rožič

3. Po razpadu jugoslovanske federacije in s tem tudi takrat najmočnejše košarkarske lige na stari celini se je veliko trenerjev in igralcev preselilo v grško prvenstvo. Med njimi tudi Slobodan Subotić, vrsto let močan Olimpijin adut. Tako je bil pred 30 leti junak velikega solunskega derbija Aris vs. PAOK, za zmago prvega je dosegel 24 točk. Koliko je zbral uspešnih metov za tri točke?