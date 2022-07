Kdor bo igral v Rusiji, ne bo dobil priložnosti v reprezentanci

Na Finskem so z zgražanjem sprejeli novico, da so se nekateri njihovi hokejisti vrnili k ruskim moštvom. Ob Leu Komarovu, v Estoniji rojenem občasnem reprezentantu, ki ostaja član kluba SKA iz St. Peterburga, je med najbolj znanimi igralci iz dežele tisočerih jezer, ki se bodo kljub ruskemu vojnemu napadu na Ukrajino še naprej dokazovali v KHL, tudi Teemu Pulkkinen.

Nekateri ruski časniki so v minulem tednu objavili fotografije treninga ekipe Traktor iz Čeljabinska, na katerem je bil tudi 30-letni napadalec iz mesta Vantaa. Očitno se Pulkkinen, ki je igral tudi v najmočnejši hokejski ligi na svetu NHL (za Detroit Red Wings, Minnesoto Wild in Arizono Coyotes), požvižga na to, da zaradi tega do nadaljnjega ne bo več oblekel dresa finske izbrane vrste. V tamkajšnji zvezi so namreč že kmalu po začetku vojne v Ukrajini sprejeli odločitev, da tistih hokejistov, ki bodo igrali v Rusiji, ne bodo več vpoklicali v reprezentanco.

To je pred dnevi vnovič potrdil Harri Nummela, predsednik finske krovne hokejske organizacije. »Ne bom govoril o imenih, naše stališče pa ostaja nespremenjeno. Kdor bo igral v Rusiji, ne bo dobil priložnosti zaigrati za našo izbrano vrsto,« je poudaril 54-letni Finec. Za »Suomiji« je sicer sanjska sezona, v kateri so osvojili vse, kar se je osvojiti dalo: naslovu olimpijskih prvakov iz Pekinga so dodali še zlato lovoriko na svetovnem prvenstvu v Helsinkih in Tampereju.