Matjaž Kek: Zmaga za samozavest, lahko pa sledi trenutek resnice

Slovenska nogometna reprezentanca se je v kvalifikacijah za SP 2022 vendarle vrnila na zmagoviti tir. Po septembrskem polomu v Splitu s Hrvaško (0:3) je tokrat Malto prepričljivo ugnala in zdaj precej bolj samozavestno lahko pričakuje prihajajočo veliko ponedeljkovo predstavo v Mariboru proti ruski izbrani vrsti.



»Vedno sem odkrit: ko si igralci zaslužijo kritike, tega ne skrivam, zdaj pa čestitam fantom. Naredili smo, kar smo si želeli, pričakovali. To je zmaga za samozavest. Če bomo pametni, lahko pride prav ta zmaga, če pa bomo poleteli, bo v ponedeljek na tekmi z rusko reprezentanco trenutek resnice. Sem zelo zadovoljen z izidom in s precej dobrimi zadevami. Veselim se vrnitve v Ljudski vrt in upam, da nas bo tam pričakalo dobro ozračje« je za Šport TV povedal selektor Matjaž Kek.



»Po vsem, kar se nam je dogajalo po zadnji tekmi, je zmaga dobrodošla. Danes smo pokazali, kako mora Slovenija izgledati. To moramo nadgraditi v ponedeljek. Pred to tekmo smo si bili na jasnem, da moramo doseći v štirih nastopih štiri zmage. Zdaj pa smo na izhodišću, ko moramo iskati devet točk na preostalih treh tekmah,« je poudaril Andraž Šporar, strelec čudovitega gola za slovensko vodstvo z 2:0.



Novinec pri izbrani vrsti Žan Karničnik pa je povedal: »Boljšega debija si ne bi mogel želeti. Ekipa mi je pomagala, me spodbujala, na koncu pa šteje, da smo zasluženo zmagali.«

