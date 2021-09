Ker je odklonil cepljenje, ne sme na priprave

Vodstvo hokejskega kluba Columbus Blue Jackets na pripravljalni tabor pred začetkom sezone v NHL ni povabilo Zaca Rinalda. Za ta korak se je odločilo zato, ker je 31-letni kanadski napadalec odklonil cepljenje proti covidu-19.



Rinaldo je drugi član organizacije Modrih suknjičev, ki je zaradi cepljenja proti novemu koronavirusu (ta je v Združenih državah Amerike terjal več življenj kot španska gripa pred enim stoletjem), prišel v spor z vodilnimi možmi pri klubu iz ameriške zvezne države Ohio. Prejšnji teden so se namreč odgovorni pri Columbusu zaradi zavrnitve cepljenja razšli s Sylvainom Lefebvrom, ki naj bi prevzel naloge pomočnika trenerja.



»Na našem taboru bomo imeli 67 igralcev in prav vsi bodo cepljeni,« je poudaril John Davidson, predsednik Columbusa. »Vse, kar počnemo, delamo skupaj kot ekipa.« Rinaldo je bil prejšnji teden na političnem shodu v Kanadi precej kritičen do cepiva. Glede Rinaldovega prihodnjega statusa pri Modrih suknjičih je generalni direktor kluba Jarmo Kekäläinen je pojasnil, da je »pobuda trenutno na Zacovi strani igrišča«.



Za zdaj so kanadskega napadalca, ki je v najmočnejši hokejski ligi na svetu doslej odigral 374 tekem, na katerih je dosegel 18 golov in 24 podaj ter zbral 758 kazenskih minut, uradno premestili v razvojno ekipo Columbusa – k moštvu Cleveland Monsters.

