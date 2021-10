Ker nočejo izpasti smešni, zmagujejo

V nadaljevanju preberite:

Nik Simšič je eden od odkritij in SŽ Olimpija je presenečenje začetka sezone ICEHL. Ljubljančan je s šestimi goli peti strelec in z 10 točkami na 14. mestu med najbolj učinkovitimi igralci, zmaji pa so vodilni na lestvici razširjenega avstrijskega prvenstva. Mladi napadalec si obeta, da bo tako ostalo tudi po današnjem derbiju starih rivalov Olimpije in VSV v dvorani Tivoli (19.45). Kaj je vzrok za tako dobre predstave, kaj ga je utrdilo v začetku kariere, je oče Luka podpiral njegovo hokejsko pot?