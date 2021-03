Killorn dokončal preobrat Tampe in zadel desetinko pred koncem

Vancouver porazil vodilni Toronto

Rezultati lige NHL

Branilci naslova lige NHL, Tampa Bay Lightning, so na gostovanju v Chicagu pokazali svoj karakter. Nadoknadili so dva gola zaostanka in si v podaljšku priborili že šesto zaporedno zmago.Najboljša ekipa centralne divizije je gostovanje začela zelo slabo, saj sta za Chicago v drugi tretjini zadelainin povedla svoje moštvo v vodstvo z 2:0.Zadetek Carpenterja je pomenil konec dolgega niza nepremaganosti vratarja, ki je pred tem vpisal tri zaporedne shutoute in svojo mrežo ohranil nedotaknjeno kar 228 minut in 9 sekund.A Tampa je v zadnji tretjini zrežirala povratek. Že po 64 sekundah jeob igralcu manj sprožil proti golu,pa je spremenil smer ploščku in ga poslal v mrežo.Podaljšek je v 63. minuti izsilil veteran, ki je po sodniškem metu preigralin zadel v desni kot domačega gola.Aktualni prvaki so si zmago zagotovili zgolj desetinko pred koncem podaljška.je poskusil s strelom z razdalje, pred golom pa se je dobro znašelin se dotaknil ploščka, tako da je presenetilNajboljša ekipa lige Toronto je nepričakovano izgubila na gostovanju pri Vancouvru (1:3).Šestouvrščenemu moštvu centralne divizije sta zmago priborila dvakratni strelecin, za Toronto pa je zadelToronto kljub porazu z 38 točkami ostaja trdno na vrhu lige, kjer ima 3 točke več od Tampe, v diviziji pa je njegov najbližji zasledovalec Winnipeg z 31 točkami.Carolina Hurricanes : Detroit Red Wings 5:2Montreal Canadiens : Winnipeg Jets 3:4 *po podaljškuNew Jersey Devils : New York Rangers 1:6New York Islanders : Buffalo Sabres 5:2Pittsburgh Penguins : Philadelphia Flyers 3:4Chicago Blackhawks : Tampa Bay Lightning 2:3 *po podaljškuNashville Predators : Florida Panthers 4:5Dallas Stars : Columbus Blue Jackets 2:3Calgary Flames : Ottawa Senators 7:3Vancouver Canucks : Toronto Maple Leafs 3:1