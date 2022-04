Kitajske hokejistke Slovenkam zabile 14 golov

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije 1 v skupini B v Katovicah visoko izgubila proti Kitajski z 2:14 (1:2, 1:9, 0:3). Slovenke so po prvi, zgodovinski zmagi v tretjem rangu tekmovanja proti Italiji v petek (3:1) in porazu v soboto proti gostiteljicam (0:4) tokrat le nemočno opazovale strelsko prevlado kitajskih hokejistk.

Stik so varovanke selektorja Franca Ferjaniča držale v prvi tretjini, ki so jo Kitajke dobile z 2:1, v drugi pa so Slovenke prejele kar devet golov. Tudi zadnjo tretjino so Kitajke prepričljivo dobile s 3:0. Zadetka za slovensko reprezentanco sta dosegli Sara Confidenti za vodstvo z 1:0 ter Arwen Nylaander za 2:11. Razmerje strelov je bilo 67:7 v kitajsko korist. Naslednje tekmice Slovenk bodo Korejke, tekma se bo v torek začela ob 16.30.