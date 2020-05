Klemen Mohorič pred novim izzivom v KHL

Bled

Robert Sabolič že dolgo sodi med vodilne rise. FOTO: Leon Vidic/Delo

, trener vratarjev pri risih, se vrača v KHL, najmočnejše klubsko hokejsko tekmovanje na stari celini, v sezoni 2020/21 bo delal pri zelo uglednem moštvu Metalurga iz Magnitogorska. prvaku KHL 2014 in 2016. V tej razširjeni ruski ligi je nabral že kopico izkušenj, za delo vratarjev je namreč skrbel pri Slovanu iz Bratislave, Medveščaku iz Zagreba, Admiralu iz Vladivostoka ter Torpedu iz Nižnjega Novgoroda, k prenovljenemu strokovnemu štabu slovenske reprezentance pa ga je lani povabil tudi selektor risovZdaj sicer še ni jasno, če bo 44-letni Blejec lahko v novi sezoni navzoč ob slehernem zboru naše izbrane vrste, pred katero sta sicer dva poglavitna cilja: olimpijske kvalifikacije na Norveškem ter nato SP skupine B, prihodnjo pomlad na domačem ledu."Temeljito sem se pogovoril tako s Klemnom kot tudi trenerji in z vratarji klubov, pri katerih je delal. Vsi do zadnjega so mi dejali, da je povsod opravljal svoje delo kakovostno in na profesionalni ravni, pomembno je tudi, da obvlada tako ruščino kot angleščino," je za klubsko spletno stran poudarilglavni trener moštva.V naslednjih tednih pa bi se utegnil vrniti v KHL tudi naš odlični napadalec. Morda bi se lahko celo pridružil Mohoriču, saj sta bila skupaj že pri moštvu iz Vladivostoka, možen pa je tudi njegov odhod v Jaroslavl, kjer je postal trener beloruski strokovnjakSlednji sicer Saboliča močno spoštuje in ga je že vabil sredi zadnje sezone v Astano, toda za prestop v Kazahstan pri tedanjem Saboličevem klubu Anmbri-Piotta v Švici niso prižgali zelene luči.