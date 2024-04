Kljub golu Anžeta Kopitarja še tretji zaporedni poraz Kraljev

Hokejisti Winnipeg Jets so v severnoameriški hokejski ligi NHL doma s 4:3 premagali Los Angeles Kings. Slednje je v vodstvo s 3:2 povedel njihov kapetan Anže Kopitar, ko je plošček poslal v mrežo v 14. minuti druge tretjine po podaji Adriana Kempeja.

Kralji so kljub temu izgubili tretjič v nizu, Winipeg pa je končal niz šestih porazov. Cole Perfetti je dosegel dva gola in podajo, tudi odločilni zadetek za zmago v 14. minuti tekme. Kyle Connor je prispeval tri podaje, Josh Morrissey pa gol in podajo. Poleg Kopitarja sta bila za goste uspešna še Viktor Arvidsson in Kevin Fiala.