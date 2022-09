Kljub novemu porazu aplavz za zmaje

Hokejisti SŽ Olimpije so doživeli še 3. zaporedni poraz v ligi prvakov, prvega na domačem ledu in drugega proti TPS. Potem ko so »zmaji« prejšnji petek v Turkuju izgubili z 2:3, so morali finskim podprvakom v Tivoliju priznati premoč z 2:4 (1:1, 0:3, 1:0).

Ljubljančani so spet bolje odprli tekmo, z golom Aleksandra Magovca v 5. minuti prešli v vodstvo, nakar so »črno-beli« iz Turkuja s štirimi zadetki – Rafkin (13.), Pyyhtiä (22.), Korpikoski (32.) in Kivihalme (40.) – nagnili jeziček na tehtnici na svojo stran.

Luka Kalan (41., na fotografiji) je na začetku 3. tretjine še znižal izid, bolj pa se "zeleno-beli" želeni točki niso približali. V soboto (18) bo Olimpija v CHL gostila še Wolfsburg.

V Tivoliju so spremljali dober hokej. FOTO: Leon Vidic

FOTO: Leon Vidic

FOTO: Leon Vidic