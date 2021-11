Kljub razparani mreži podpora do zadnje minute: To nam veliko pomeni

Red Bull Salzburg je že drugič obiskal Ljubljano v tej sezoni lige ICEHL in po nedavnem neuspehu v hokejski ligi prvakov dokazal, da je kljub precejšnjemu zaostanku na lestvici za vodilnimi zmaji izjemno kakovosten tekmec. Rdeči biki, s katerimi ima Olimpija še iz lige Ebel še posebej pestro zgodovino, so povedli že v prvi minuti, nato pa dosegli še dva hitra gola. Trener domačih Mitja Šivic je namesto Žana Usa v vrata nato poslal Paava Hölsäja, ki pa se je v drugi tretjini poškodoval.

Kljub pobudi in celo večjemu številu strelov od tekmecev so zeleno-beli zadeli le dvakrat, gostje pa do konca tekme kar sedemkrat. Guillaume Leclerc v 25. in Sebastien Piche v 58. minuti sta prispevala častna gola za gostitelje, ki jih je 2000 glasnih navijačev podpiralo vse do zadnjega piska sirene. Nad podporo je bil navdušen tudi center Luka Kalan.

To je bilo res lepo

»Salzburg nas ni presenetil, pričakovali smo, da bodo v Ljubljano prišli zelo motivirani po porazu v Ligi prvakov. Začeli so zelo agresivno, nismo imeli odgovora,« je uradna spletna stran kluba citirala Kalana. »Prehitro smo se znašli v zaostanku štirih golov. V nadaljevanju tekme smo vzpostavili ravnotežje, a je bilo prepozno. Salzburg je igral na nož, ni popuščal in dokazali so, da so res kakovostna ekipa. Hvala, vsem v Tivoliju in navijačem, ki so nas podpirali do zadnje minute, to je bilo res lepo in nam veliko pomeni,« je še povedal Kalan.

Navijači so se izkazali tudi s posebnim transparentom, s katerim so izrekli dobrodošlico Liamu Štebihu, ki je ta teden s prihodom na svet razveselil hokejista Miho in njegovo partnerico Aneto. V zadnji tretjini so trenerju Šivicu razvili transparent z napisom »Mitja Šivic, trener številka 1«, so še zapisali na spletni strani kluba, ki ga v torek čaka večni derbi z Jesenicami (Hala Tivoli, 19.45).