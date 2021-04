Kojoti na hitro opravili s Kralji

Standings provided by SofaScore LiveScore

Hokejisti Los Angeles Kings so v tekmi severnoameriške lige NHL izgubili z Arizono z 2:5. Slovenski hokejistje za kralje prispeval podajo pri prvem goluZa ekipo iz Los Angelesa je bil usoden slab začetek dvoboja, saj je Arizona do osme minute dosegla že tri gole, dva je v le minuti in pol prispeval, ki je nato v drugi tretjini dosegel še tretji gol na tekmi, kar je bil zanj prvi hat-trick v ligi.Kralji so tako doživeli tretji poraz v nizu, naslednjo tekmo pa bodo z istim nasprotnikom igrali v sredo. V sezoni imajo 14 zmag in 17 porazov. Kopitar je s 40 točkami 13. na statistični lestvici.Winnipeg Jets - Ottawa Senators 4:3Boston Bruins - Philadelphia Flyers 2:3 (podaljšek)Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 3:2 (podaljšek)St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 1:6Minnesota Wild - Colorado Avalanche 4:5Calgary Flames - Toronto Maple Leafs 3:5Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 2:5(Anže Kopitar 1 podaja za Los Angeles)