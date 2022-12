Kojoti presenetili Newyorčane, Kopitar se pripravlja na derbi

Malo presenečenje je pripravila predzadnja ekipa centralne skupine, Arizona Coyotes, ki je na domačem letu s 5:4 ugnala New York Islanders. Minnesota Wild je s 4:1 premagala Chicago Blackhawks, St. Louis Blues pa so se s 5:2 veselil na gostovanju v Calgaryju.

V Tempeju, predmestju Phoenixa, so hokejisti iz New Yorka v uvodu povedli z 2:0, Arizona pa je bila uspešna v lovu na zaostanek. V zadnji del sta ekipi odšli z neodločenim izidom 3:3. Clayton Keller in Nick Bjugstad pa sta v 49. in 50. minuti v vsega 14 sekundah poskrbela vodstvo gostiteljev s 5:3.

Anthony Beauvillier je New Yorku vrnil upanje 99 sekund pred koncem, a gostom ni uspelo poravnati izida. Že omenjeni Keller je dosegel tudi drugi gol za Arizono, Nick Schmaltz je dodal tri podaje, vratar Karel Vejmelka pa je zbral 30 obramb. Matthew Barzal je za New York dosegel gol in asistenco.

V St. Paulu v Minnesoti je Mats Zuccarello za zmago s 4:1 dosegel kar tri gole ter asistiral pri zadetku Kirila Kaprizova, ki se je pred tem dvakrat vpisal med podajalce. Častni gol za Chicago je v 59. minuti dosegel Jonathan Toews.

V Calgaryju pa je dva gola za St. Louis dosegel Jordan Kyrou. Napet obračun sta 10 minut pred koncem rešila prav Kyrou in Brandon Saad, ki sta v 49. in 50. minuti v 61 sekundah zabila za 4:2 in 5:2.

Po gol in asistenco sta pri zmagovalcih dosegla še Ivan Barbašev in Pavel Bučnevič, vratar Thomas Greiss pa je ubranil kar 41 strelov na svoj gol. Connor Mackey je dosegel oba gola za Calgary.

Anže Kopitar z Los Angeles Kings je bil prost, v noči na nedeljo pa ga v domači dvorani čaka kalifornijski derbi s San Jose Sharks.